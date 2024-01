"Miotła" w Enei tuż przed walnym. Borys Budka odwołuje członka rady nadzorczej

grażyna 21 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

no cóż największy przegrany miał swoje pięc minut gdy Tusk był w brukseli i je zmarnował, zamiast dogadać się z dupiarzem i coś zrobić straszył wszystkich sądami a ten drugi lansował się w mediach. Wrócił Tusk i zrobił porządek pan budka nigdy nie wyjdzie poza posła a ta fucha w ministerstwie to by wyładował tam swoja agresję i nienawiść do Kaczyńskiego nawet sienkiweicz będzie kandydatem do europarlamentu za to co zrobił z publiczną dzięki Bilewiczowi i jego rodzinie (ta co wpisała do KRS agnieszka Bilewicz to żona czy córka pełniącego obowiązki prokuratora Bilewicza powołanego przez bodnara)a budka no cóż jak giertychowi tylko jakaś tam osobista zemsta i żadnej kariery i bycia wielkim politykiem na skalę chociażby unijną