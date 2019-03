MIR: 170 mln zł na innowacje dla MŚP w Programie Polska Wschodnia

"Realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 'Pakiet dla średnich miast' aktywnie wspiera przedsiębiorców w mniejszych miastach. Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji prywatnych to jeden z filarów Pakietu, dlatego nie ustajemy w działaniach i po raz kolejny zapraszamy firmy do sięgnięcia po wsparcie z Funduszy Europejskich. Innowacje są ważnym motorem rozwoju gospodarczego. Wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy, przynoszą wpływy lokalnym samorządom, a innowacyjne produkty stają się doskonałym materiałem eksportowym. Innowacje w średnich miastach Polski Wschodniej to szansa na rozwój nie tylko dla firm i miast, ale także makroregionu i kraju" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.