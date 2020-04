Morawiecki: Jutro plan zmian w obowiazująch obostrzeniach w związku z COViD

W ubiegłym tygodniu przedłużono co najmniej do 19 kwietnia zamknięcie galerii handlowych i restauracji, do 26 kwietnia - zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Granice zamknięte mają być co najmniej do 3 maja. Utrzymano ograniczenia liczby klientów w sklepach: do 3 osób na kasę oraz na poczcie: do 2 osób na okienko.