Movie Games i Grupa INC mają list intencyjny dot. rumuńskiego rynku gier

"Jako Grupa INC jesteśmy obecni na rynku rumuńskim już od dłuższego czasu. Przeprowadziliśmy z sukcesem dwa debiuty spółek na rumuńskim rynku AeRO. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z inwestycji w spółkę Bittnet z sektora IT, która od momentu wejścia na rumuńską giełdę w 2015 zwiększyła swoją kapitalizację z 7,5 mln RON (leje) do około 100 mln RON, a przychody z 8,2 mln RON do 99,7 mln RON. Inwestycje kapitałowe w Rumunii prowadzimy za pośrednictwem wchodzącego w skład naszej grupy funduszu Carpathia Capital, którego akcje notowane są w Bukareszcie i Warszawie. Nasz Dom Maklerski zapowiedział notyfikację swojej działalności w Rumunii. Od kilku miesięcy myślimy nad najbardziej optymalnym wejściem z ofertą na lokalny rynek gamingu, z tego powodu poprosiliśmy o pomoc Movie Games, które dzięki kompetencjom zarządu ma dostęp do ciekawych projektów na tamtym rynku" - powiedział prezes Grupy INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.