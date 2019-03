MPiT: Blisko 4/5 ankietowanych chce likwidacji zmiany czasu

CBOS na zlecenie MPiT zapytał, co na temat zmiany czasu myślą Polacy.

"Okazało się, że zdecydowana większość - 78,3% - jest przeciw zmianom czasu. Jeśli w Polsce zostałby wprowadzony jeden czas obowiązujący przez cały rok, to - zdaniem większości (74,2%) badanych - powinien to być czas letni środkowoeuropejski. MPiT planuje przeprowadzenie w tym półroczu jeszcze jednego sondażu w tej sprawie" - czytamy dalej.

"Obecnie organizacja czasu pracy całkowicie uległa zmianie - pracujemy o różnych porach, także w nocy. Jednocześnie zakłócenie rytmu dobowego wywoływane sezonową zmianą czasu skutkuje również czasową mniejszą wydolnością w pracy i zwiększonym ryzykiem dekoncentracji i różnych chorób. Problemem jest również praktyczna realizacja zmiany czasu np. w przypadku komunikacji. Pociągi czy autobusy w zależności od tego, czy przesuwamy wskazówki zegarów do przodu, czy do tyłu, przybywają do celu spóźnione lub muszą zaliczyć przymusowy godzinny postój" - czytamy dalej.