MPiT: Targi Pracy w Londynie zaplanowane są na 12 maja

"Wciąż jest wiele niewiadomych związanych z brexitem. Polacy mieszkający na Wyspach mogą więc czuć się zaniepokojeni tym, jak będą wyglądały warunki ich pracy i życia. Tymczasem sytuacja na polskim rynku pracy jest najlepsza od lat, a Polska gospodarka rozwija się najszybciej w Europie. To dobry czas na rozważenie powrotu do rodzinnego kraju. W decyzji mogą pomóc organizowane przez nas w Londynie Targi Pracy" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. .

"Polski rynek pracy w wielu zawodach należy dziś do pracownika, który ma coraz większy wpływ na warunki pracy, w jakich przychodzi mu pracować. Przywiązujemy dużą wagę do wspierania rodzin. Dzięki między innymi takim programom jak Rodzina 500+, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny czy Maluch+ rodzina stanęła w centrum polityki społecznej państwa. To wszystko sprawia, że decyzja o powrocie do Polski może być łatwiejsza, choć zdaję sobie sprawę, że powrót po latach z emigracji może napawać niepewnością. Bez względu na wiek i sytuację rodzinną wszyscy Polacy powracający do kraju nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie.