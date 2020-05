Na giełdach rośnie nerwowość. Iskrzy na linii USA-Chiny

- Maj próbuje udowodnić rację w słynnym powiedzeniu "sell in may and go away" i zaczął się od powrotu awersji do ryzyka na rynki finansowe. Tym razem źródłem są starania Białego Domu, by odwrócić uwagę od swoich błędów poprzez obwinianie Chin o wytworzenie wirusa w laboratorium - komentuje sytuację Konrad Białas, analityk Domu Maklerskiego TMS.