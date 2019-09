Na rynki surowcowe powrócił optymizm

Obecnie w centrum uwagi inwestorów pozostaje konflikt amerykańsko-chiński, dotyczący wzajemnego handlu. Rozpoczął on się w poprzednim roku i, wbrew początkowym oczekiwaniom, nie zakończył się szybko. Zamiast tego, konflikt przedłużył się na bieżący rok, a nawet nastąpiło jego zaostrzenie. Wraz z początkiem września w życie weszły nowe cła na wzajemną wymianę dóbr, co doprowadziło do wzrostu awersji inwestorów do ryzyka w obawie przed negatywnymi skutkami tych działań.