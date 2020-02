Nadwyżka w budżecie wyniosła 3,43 mld zł. Resort finansów podał dane

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,1 proc. rok do roku (ok. 1,3 mld zł), dochody z podatku PIT były niższe o 3,6 proc. rok do roku (ok. 0,2 mld zł), dochody z podatku CIT były niższe o 1,6 proc. rok do roku (ok. 0,1 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1,8 proc. rok do roku (ok. 0,1 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 29,2 proc. rok do roku (ok. 0,1 mld zł).