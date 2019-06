Najbogatsi Polacy. Giełda łaskawa, ale nie dla wszystkich miliarderów

Prawie 30 proc. wyżej są notowania akcji Cyfrowego Polsatu należącego do Zygmunta Solorza-Żaka. Głównie dzięki temu biznesmen wzbogacił się w ciągu roku o okrągły miliard złotych. Jego majątek jest obecnie wyceniany na 10,1 mld zł.

Tomasza Biernackiego w rankingu goni Jerzy Starak. Do biznesmena należy Polpharma, a także Herbapol. To głównie dzięki nim jego majątek jest wyceniany na 5,9 mld zł. Poprawił wynik o 100 mln zł, ale z perspektywy giełdy ostatni rok nie był dla niego udany. Jedna czwarta udziałów w notowanych na giełdzie Zakładach Tłuszczowych Kruszwica przyniosła mu straty i to spore. Akcje potaniały o ponad jedną trzecią.