CCC ma 155 mln zł straty. Firma podsumowała wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale

Grupa CCC ma już 1196 sklepów, w tym ponad połowę za granicą. Jest obecna w 23 krajach. Sprzedaje na powierzchni ponad 674 tys. metrów kwadratowych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku przełożyło się to na ponad miliard złotych przychodu - wynika ze wstępnych wyników zaprezentowanych przez zarząd spółki .

Oznacza to ogromny progres w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Pierwszy kwartał 2018 roku CCC zakończyło ze sprzedażą na poziomie 659 mln zł. Niestety lepsze statystyki nie przełożyły się na zyski. Co więcej, strata netto powiększyła się ze 116,7 mln zł do 150,9 mln zł.