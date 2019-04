giełda oprac. Mateusz Madejski 1 godzinę temu

Akcje CCC nagle podskoczyły o 14 proc. Czegoś takiego nie było od 15 lat

- Hit dnia - tak analitycy komentują to, co działo się dzisiaj z akcjami spółki obuwniczej CCC na giełdzie. Kurs akcji urósł o 14 proc., a to najwięcej od giełdowego debiutu firmy w 2004 roku.

