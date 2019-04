Najlepsze spółki giełdowe 2019 roku. Sto procent zysku w trzy miesiące

Podsumowanie pierwszych trzech miesięcy tego roku na warszawskiej giełdzie nie wypada korzystnie dla inwestorów. Praktycznie zerowy wzrost notowań największych spółek na tle szybujących indeksów zagranicznych giełd plasował GPW na trzecim miejscu podium najgorszych giełd świata . Nie oznacza to jednak, że nie można było zarobić. Szczęśliwcy mogli co najmniej podwoić oszczędności.

Wśród nich znalazł się m.in. Leszek Czarnecki. Biznesmen, który jest głównym właścicielem Getin Holdingu, ale też ma akcje Idea Banku oraz pośrednio Open Finance, we wszystkich trzech przypadkach może się pochwalić zyskiem z akcji, licząc od początku roku, w wysokości co najmniej 100 proc.

Warto zwrócić uwagę na to, że inwestorzy odzyskali zaufanie do Idea Banku. Zostało ono bardzo mocno nadwyrężone po tym, jak okazało się, że bank był mocno zaangażowany w pośrednictwie przy sprzedaży trefnych obligacji upadającego GetBacku. W związku ze sprawą doszło m.in. do zatrzymań prokuratorskich byłych władz banku z prezesem na czele.