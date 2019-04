Skrajne dane o polskim przemyśle. Decyzje inwestorów podważają sygnały ostrzegawcze

Choć nastroje menadżerów w przemyśle są najgorsze od sześciu lat, to na razie nie przekładają się na gorsze wyniki produkcji. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że produkcja w sektorze rośnie w solidnym tempie prawie 7 proc. w skali roku . A w poszczególnych segmentach takich jak produkcja urządzeń elektrycznych, komputerów czy sprzętu transportowego mowa o kilkunastoprocentowych wzrostach.

Polski przemysł w kryzysie czy jednak ciągle mocny? Rację mają zagraniczni eksperci czy GUS? Takie pytanie same się nasuwają, ale odpowiedź nie jest taka oczywista.

- Nie oznacza to jednak zwijania się przemysłu. To sygnał, że produkcja będzie wolniej, ale jednak rosła. Nie ma zagrożenia nagłych zwolnień na szeroką skalę czy dużej presji na wzrost cen - uspokaja. Zaznacza jednocześnie, że PMI ma bardzo istotną rolę sygnalizującą pewne zmiany w sektorze, które mogą być widoczne w statystykach GUS dopiero w późniejszym czasie.

Aby zweryfikować kondycję przemysłu można oprócz danych GUS i PMI spojrzeć także na warszawską giełdę. Przyjmuje się, że giełdy z około półrocznym wyprzedzeniem zapowiadają zmiany w realnej gospodarce. Jeśli ceny akcji rosną, to dlatego, że perspektywy gospodarcze są dobre. Z kolei mocne spadki poprzedzały każdorazowo poważniejsze kryzysy.

Jak więc wyglądają notowania polskich spółek przemysłowych? Niestety GPW nie grupuje wszystkich takich spółek, więc trudno odnieść się do całego sektora. Z pomocą idzie za to Politechnika Wrocławska, która wraz z firmą DSR i serwisem Produkcja.Expert od 2016 publikują notowania GIP60. Jest w nim zgrupowane 60 największych firm produkcyjnych. Okazuje się, że w pierwszym kwartale zyskały na wartości średnio 8,5 proc.

Wynika z tego, że inwestorzy z warszawskiej giełdy, wśród których znacząca część to kapitał zagraniczny, darzyli większym zaufaniem polskich producentów niż największe spółki zgrupowane w indeksie WIG20 .

Z GIP60 wynika, że od stycznia do marca spółki reprezentujące przemysł motoryzacyjny zyskały na wartości prawie 26 proc. Niewiele mniej w górę poszły ceny akcji firm chemicznych. Kilkanaście procent zwyżkowały notowania spółek z przemysłu wydobywczego, a blisko 10 proc. przemysłu farmaceutycznego. Jedynie przemysł paliwowy i energetyczny w ostatnich miesiącach nie są faworytami inwestorów, ale spadki cen akcji są rzędu zaledwie kilku procent.

- Spowolnienie bez wątpienia jest realnym zagrożeniem na całym świecie, ale na razie udaje się go unikać z małymi wyjątkami w różnych zakątkach świata. Póki co, polski przemysł rozwija się w bardzo dobrym tempie, a akcje polskich producentów wróciły do łask inwestorów i od początku roku konsekwentnie odbudowują swoją wartość - komentuje Maciej Zaręba, analityk i współtwórca indeksu GIP60.