Najpierw tąpnięcie, potem odrabianie strat. Spółka zmarłego milionera przeżywa trudne chwile

Publikacja wyników finansowych za czwarty kwartał 2023 roku miała miejsce w czwartek. Wywołała znaczące reakcje na rynku już od piątkowego poranka. Początkowo można było mówić o tąpnięciu - mieliśmy bowiem do czynienia z 8-procentowym spadkiem wartości akcji. W czwartek wyceniane były na 252 zł, w piątek spadły do poziomu 238 zł.

Z każdą kolejną godziną spółka odrabiała stratę. Ok. godz. 14:00 jej notowania niemal wróciły do poziomu wyjściowego - oscylując wokół wartości 252 zł.

Comarch ze znacznym spadkiem zysku

Główną przyczyną niezadowolenia inwestorów był zysk netto, który okazał się znacznie niższy od oczekiwań - sięgając 22,5 miliona złotych przy prognozowanych 36,1 miliona złotych. Również przychody firmy okazały się niższe, niż zakładano , wynosząc 540,5 miliona złotych wobec oczekiwanych 577 milionów złotych. Zeszłoroczny wynik był o ok. 5 mln zł lepszy.

Inwestorów początkowo mogło zaniepokoić także pogorszenie rentowności netto Comarchu, co było efektem niższych wyników działalności finansowej i wyższych kosztów podatku dochodowego. Dodatkowo spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 20 procent, głównie z sektora telekomunikacyjnego, podkreśliło wyzwania, przed którymi stanęła firma.

Comarch tnie zatrudnienie i sprzedaje część majątku

Złe wyniki nie były do końca niezapowiedziane. Comarch w ostatnim kwartale zredukował liczbę zatrudnionych o 57 osób i podjął decyzję o zakończeniu projektu Wszystko.pl w obecnej formie, planując wykorzystać jego technologię w inny sposób. Serwis, który miał być konkurencją dla Allegro.pl nie spełnił wszystkich pokładanych w nim nadziei. W całym ubiegłym roku zatrudnienie w Comarchu również spadło - o 200 osób.

Comarch postanowił też pozbyć się części majątku. "Podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, obejmującej budynek biurowy wraz z parkingiem w kwocie 3.915 tys. zł, oraz środek transportu w kwocie 19.830 tys. zł. Planowane jest sfinalizowanie obu transakcji sprzedaży przed upływem roku od dnia bilansowego" - wskazuje "Puls Biznesu". "Środek transportu to Pilatus PC-12, jeden z najpopularniejszych na świecie samolotów biznesowych. Comarch kupił go w 2020 r. i zapłacił około 5,5 mln USD" - precyzuje portal.