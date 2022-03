Największy na świecie fundusz inwestycyjny miał w Rosji 18 mld dolarów. Stracił prawie wszystko

Rozpłynęły się miliardy dolarów

Dla klientów, którzy wcześniej widzieli w Rosji dobre perspektywy do zarabiania pieniędzy, jest to ogromny cios. Za to w skali działalności amerykańskiego gigant jest to stosunkowo niewiele. BlackRock zarządza ma w zarządzaniu w sumie ponad 10 bln dolarów.