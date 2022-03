Moskiewska GPW zawieszona w Światowej Federacji Giełd. Kolejne sankcje dla Rosji

World Federation of Exchanges, w której zawieszona została moskiewska GPW, to organizacja zrzeszająca najbardziej rozwinięte giełdy świata. Członkostwo w niej oznacza m.in. prestiż w świecie biznesu. Decyzja o tymczasowym wyrzuceniu z niej giełdy w Moskwie to kolejna plama na honorze reżimu Putina, który dziewiąty dzień prowadzi inwazję na Ukrainę.