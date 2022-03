Blokada Nord Stream 2, wyłączenie rosyjskich banków z systemu SWIFT , restrykcje związane z wymianą handlową, zamrożenie rezerw banku centralnego , ucieczka kapitału z giełdy i rekordowo słaby rubel. To i wiele innych skutków rozpętania wojny przez Rosję bardzo szybko odbije się na jej gospodarce .

Eksperci już teraz ostrzegają, że Rosję może czekać bankructwo. Należy przez to rozumieć utratę możliwości bieżącego regulowania zobowiązań finansowych. Uznany francuski ekonomista Christophe Barraud zauważa, że wtorkowe notowania rynkowe sugerują aż 65-procentowe prawdopodobieństwo takiego scenariusza .

Rosną koszty rosyjskiego długu

Powołuje się przy tym na rosyjskie swapy (CDS - credit default swaps), czyli specjalne instrumenty finansowe. Pokazują one m.in. koszt ubezpieczenia rosyjskiego długu publicznego. Ten wzrósł do rekordowego poziomu po tym, jak ostrzejsze sankcje nałożone na Rosję zmusiły Moskwę do podjęcia nadzwyczajnych środków w celu ochrony sektora finansowego.