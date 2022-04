Niemiecki prezydent o embargu na ropę. "Nie możemy być bardziej poszkodowani niż Rosja"

Niemcy będą odcinać się od rosyjskich surowców...

Prezydent Niemiec podkreślał, że Zachód dziś musi "zrobić wszystko, by zwiększyć presję gospodarczą na Rosję". Podkreślał też, że wspólny pakiet sankcji nałożony przez większość państw demokratycznych jest czymś, co jeszcze się nie zdarzyło w całej nowożytnej historii.

Zobacz także: Putin przygotował się do wojny. Wywołał kryzys energetyczny

Przypomniał też, że Unia podjęła decyzję o odcięciu się od rosyjskiego węgla (choć jednocześnie odłożyła wejście w życie pełnego embarga o miesiąc). - Wszyscy - również my - będziemy starali się zmniejszyć import ropy i to jak najszybciej jak to możliwe - zapewnił niemiecki polityk.