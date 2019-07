Niepewność dot. Iranu wsparciem dla cen ropy

Punktem zapalnym tej konfrontacji było piątkowe przejęcie dwóch tankowców brytyjskich przez irańską Gwardię Rewolucyjną, spośród których jeden został przetrzymany dłużej. Wielka Brytania natychmiast wezwała Iran do uwolnienia statku, uznając jego zatrzymanie za akt ,,państwowego piractwa", a jednocześnie zaczęła rozważać dalsze kroki dyplomatyczne. Z kolei władze Iranu odbijają piłeczkę, twierdząc, że brytyjski tankowiec nie przestrzegał przepisów i zagrażał bezpieczeństwu żeglugi. Jednocześnie irański MSZ ocenił, że to Wielka Brytania na początku lipca bezpodstawnie zatrzymała statek irański w okolicach Gibraltaru.

Wczoraj władze Wielkiej Brytanii wezwały inne kraje Zachodu do utworzenia europejskiej misji morskiej, mającej na celu ochronę statków handlowych przepływających przez Cieśninę Ormuz. Iran ocenił to jako sygnał dążenia do konfrontacji ze strony Brytyjczyków. Do dyskusji włączyli się Amerykanie, których napięte relacje z Iranem trwają już od czterech dekad. Według nich, negocjacje z Iranem stały się w ostatnim czasie wyjątkowo trudne. Zresztą, również na linii Iran-USA jest w tym tygodniu gorąco, ponieważ Irańczycy poinformowali o rzekomym zatrzymaniu 17 szpiegów pracujących dla CIA, czemu zaprzeczył amerykański rząd.