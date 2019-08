Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w lipcu 2019 r. o 13% r/r do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w lipcu 2019 r. 724 mln zł, o 8,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca 2019 r. wyniosła 59 670,6 pkt i była o 0,5% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w lipcu 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 42,1% r/r do poziomu 98,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lipcu spadła o 45,7% r/r i wyniosła 88,6 mln zł, podano również.

W lipcu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 513,6 tys. szt., czyli o 1,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 4,7% r/r do poziomu 266,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 62% r/r do 124,8 tys. szt.

W lipcu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 85,5% r/r do poziomu 118 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 92,5% r/r do 11,6 mln zł, wskazano.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 88,9 mld zł na koniec lipca 2019 r. wobec 79,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w lipcu 2019 r. o 30,8% r/r do poziomu 237,3 mln zł" - czytamy dalej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lipcu 2019 r. wyniósł 17,3 TWh, co oznacza wzrost o 16,8% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 38,5% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 13,3% rdr do poziomu 14,5 TWh, podano także.