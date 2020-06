Odmrażanie gospodarki. Są wytyczne dla siłowni, solariów i basenów

Wytyczne zakładają ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z siłowni, basenów, solariów i salonów tatuażu, a także zachowanie odpowiedniej odległości między urządzeniami do ćwiczeń. Oprócz tego zalecane jest usunięcie z sal zabaw wszystkich pluszaków, gąbek i innych zabawek trudnych do dezynfekcji.

I tak na siłowniach konieczne będzie zachowanie 1,5-metrowej odległości między urządzeniami do ćwiczeń (wykluczenie sprzętu, który nie spełnia wymogów co do odległości lub dopuszczenie do używania co drugiego urządzenia) oraz dwumetrowej odległości między ćwiczącymi. Na siłowniach i w klubach fitness liczba klientów powinna zostać ograniczona w taki sposób, by na 1 osobę przypadało 10 m2.