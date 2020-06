Odmrażanie gospodarki. Jedna na cztery firmy odzyska kondycję sprzed pandemii dopiero za rok

Ponad połowa badanych firm (54 proc.) oceniła swoją płynność finansową jako wystarczającą, aby przetrwać okres powyżej 3 miesięcy. To lepiej niż w kwietniu, kiedy odsetek ten wyniósł około 39 proc. Z drugiej strony oznacza to, że ponad 40 proc. firm nie ma wystarczających zapasów gotówki, alby przetrwać 3 miesiące.

Więcej firm chce zatrudniać

Jednak odsetek firm planujących zmniejszenie zatrudnienia spadł z 12 proc. na koniec kwietnia do 5 proc. na koniec maja, co jest niewątpliwie pozytywną informacją. Dwukrotnie wzrósł też odsetek firm chcących zwiększyć liczbę pracowników: z 7 proc. do 14 proc.

– Dotychczasowe wyniki naszych badań ankietowych wskazują, że mimo ekstremalnie trudnych warunków do prowadzenia biznesu, pojawia się stopniowa poprawa sytuacji przedsiębiorstw. Widać to także po wznowieniach działalności firm: w okresie od końca kwietnia do końca maja dokonało go 28,7 tys. przedsiębiorstw - wyjaśnia Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).