Obniżka stóp cieszy nie tylko kredytobiorców. Skorzysta też rząd.

W ubiegłym tygodniu RPP po raz trzeci w tym roku obniżyła stopy procentowe . Rekordowo niskie stopy, a co za tym idzie rekordowo tani pieniądz, mają pobudzić gospodarkę, która ucierpiała w wyniku zamrożenia spowodowanego pandemią.

Niższe stopy to natomiast dobra wiadomość dla wszystkich Polaków, którzy spłacają kredyty w złotych, gdyż ich raty będą mniejsze. To także dobra wiadomość dla rządu, który zadłuża się emitując obligacje skarbowe. Ich oprocentowanie spadnie dzięki decyzji RPP, co dla rządu oznacza niższe koszty obsługi długu.