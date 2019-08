Oferty pracy. BIEC ostrzega przed spadkiem liczby wakatów

Barometr Ofert Pracy (BOP), wyliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), wyraźnie spadł w ciągu ostatniego miesiąca. Jak podkreślają eksperci, spadek wskaźnika trwa już praktycznie od początku bieżącego roku, ale do tej pory nie był tak znaczny.

"Z każdym miesiącem utwierdza on w przekonaniu o pogarszającej się sytuacji na rynku wakatów. Przyczynia się do tego ochłodzenie klimatu koniunktury gospodarczej, wywoływanej kurczącym się tempem napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw krajowych, rosnącymi kosztami pracy oraz perspektywami spadku popytu wewnętrznego na tle wzrostu cen" - czytamy w opracowaniu BIEC.