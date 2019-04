Open Finance miał 138,56 mln zł straty netto, 148,07 mln zł straty EBIT w 2018r.

"W analizowanym okresie [...] odnotowano 7-proc. wzrost przychodów rok do roku. Wzrost przychodów wynika ze: wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych o 22%, spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 14% oraz 29% spadku przychodów z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W analizowanym okresie skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 366 152 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku wyniosły 346 365 tys. zł, co stanowi 6% wzrost kosztów operacyjnych rok do roku. Wzrost kosztów operacyjnych wynika głównie ze wzrostu kosztów prowizji doradców zewnętrznych o 10% (22 835 tys. zł). Wzrost kosztów prowizji doradców zewnętrznych jest wynikiem wzrostu przychodów o 7% oraz wyższego udziału w sprzedaży sieci partnerskiej i mobilnej o wyższych kosztach prowizyjnych w stosunku do średniej dla grupy. Powyższy wzrost został skompensowany przez spadek kosztów czynszów o 10% (2 043 tys. zł) oraz spadek kosztów marketingu o 24% (1 455 tys. zł), co jest efektem

kontynuacji podjętych działań mających na celu redukcję kosztów stałych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.