Orange rozbuduje sieć światłowodową. Wspólne przedsięwzięcie z APG warte 2,8 mld zł

Mundek 1 godz. temu

Niestety w niektórych miejscach wygrywa czysta ekonomia i nawet takim sieciom nie opłaca się ciągnąć linii do kilku lokali. To widać zarówno w małych miejscowościach, jak i w niektórych dzielnicach tych dużych. Tu gdzie mieszkam w Poznaniu jestem otoczony światłowodami, ale wpisując do wyszukiwarki adres wyskakuje oferta 20Mb/s, co w dzisiejszych czasach jest żałosne.