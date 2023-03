Orlen chce sprowadzać do Czech ropę spoza Rosji. Są rozmowy z rządem

- Przeprowadziliśmy testy na różnych gatunkach ropy. Zrobiliśmy to jeszcze przed wojną. Mamy dostosowaną paletę różnych gatunków. Częściowo również korzystaliśmy w czeskich rafineriach z ropy WTI. Zdywersyfikowaliśmy dostawy - powiedział w Świnoujściu Daniel Obajtek .

Pytany o możliwości zwiększenia importu surowca do czeskich rafinerii z innych kierunków niż rosyjski, prezes Obajtek odpowiedział, że już trwają rozmowy z rządem w Pradze.

- Chodzi o ropociągi TAL, IHL oraz Adria [ropociąg na terenie Chorwacji, skąd Orlen importuje ropę do Czech - przyp. red.]. W przypadku dwóch pierwszych ropociągów to kwestia modernizacji infrastruktury, która postępuje, a która pozwoli na zwiększony import z kierunku innego niż rosyjski. Logistyka leży po stronie czeskiej, ale my w tym zakresie współpracujemy - podkreślił Obajtek.