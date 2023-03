Orlen zapowiada zwiększenie wydobycia. Daniel Obajtek: wyrwaliśmy się spod buta rosyjskiego

Podczas konferencji w Świnoujściu, prezes PKN Orlen wskazał, że kierowany przez niego koncern zainwestował w przedsięwzięcia związane z wydobyciem i logistyką paliw 320 mld zł przez siedem lat. Podkreślił, że są to "przede wszystkim inwestycje w bezpieczeństwo Polaków". Mówił, że dzięki współpracy rządu i Orlenu udało się m.in. zamrozić ceny gazu. "Sam Orlen dopłaca 14 mld do zamrożenia cen gazu" - zaznaczył.

Obajtek dodał, że Możejki, to strategiczna rafineria, która znacząco zwiększa niezależność energetyczną Polski, a ponadto dostarcza paliwa krajom nadbałtyckim, a także Ukrainie. Dodał, że obecnie trwa proces modernizacji rafinerii, tak by była ona jednym najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Orlen zwiększy wydobycie

- 25 proc. w Polsce, 70 proc. w Norwegii, reszta w Kanadzie i Pakistanie - wymienił. Podkreślił też, że niezbędne są inwestycje w logistykę. Wskazał, że chodzi m.in. o Baltic Pipe, a także o flotę nowoczesnych gazowców. W sumie - jak mówił - PKN Orlen do końca 2025 r. ma mieć do dyspozycji osiem gazowców do transportu gazu skroplonego.