Orlen uruchomił w Czechach pierwszą stację tankowania wodoru

Jak podkreślono w piątkowej informacji "rozszerzenie dotychczasowej oferty paliw tradycyjnych i alternatywnych o wodór to kolejny krok na drodze do rozwoju niskoemisyjnego oraz bezemisyjnego transportu indywidualnego i zbiorowego zgodnie ze strategią Orlen2030".

Orlen inwestuje w wodór

Koncern przekazał, że stacja paliw Orlen Benzina uruchomiona w dzielnicy Barrandov w stolicy Czech jest w pełni bezobsługowa, ogólnodostępna 24 godziny na dobę i przystosowana do tankowania paliwem wodorowym samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Kierowcy mogą korzystać tam z dwóch dyspenserów ze specjalnie wyprofilowanymi noskami o ciśnieniu 700 barów dla aut osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania samochodów ciężarowych i autobusów.

Koncern zapewnił, że " kierowcy w Polsce będą mogli zatankować wodór do aut jeszcze w tym roku na stacjach w Poznaniu i Katowicach ". Kolejne stacje wodorowe z logo Orlenu mają zostać oddane do użytku do połowy 2025 r.: w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie.

- Naszym celem jest budowa do końca tej dekady ponad 100 stacji tankowania w Polsce, Czechach i na Słowacji , które będą integralną częścią wodorowych korytarzy transportowych w Europie oraz przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu - oświadczył Obajtek.

Według PKN Orlen podstawową przewagą pojazdów zasilanych wodorem nad wykorzystywanymi obecnie pojazdami elektrycznymi na baterie jest ich duży zasięg - do 700 km, oraz znacznie krótszy czas tankowania, porównywalny z samochodami na benzynę i olej napędowy. Zapotrzebowanie jednego autobusu na paliwo wodorowe wynosi 30 kg na dzień, co pozwala na przejechanie ok. 300 km. Pojemność zbiorników samochodów osobowych to ok. 5 kg wodoru, co umożliwia pokonanie blisko 600 km.