Ważny statek płynie do Polski. Zabezpieczenie na rok

Polski koncern musi wypełniać nowymi kontraktami lukę powstałą po rezygnacji z rosyjskiej ropy. Orlen stale podkreśla, że do Polski nie sprowadza ani jednej baryłki ropy naftowej rosyjskiego pochodzenia. Z końcem stycznia 2023 r. przestał obowiązywać kontrakt z Rosnieftem na dostawy 3,6 mln ton ropy naftowej rocznie. W kwietniu zaś wypowiedział umowę na dostawy ropy z firmą Tatnieft (umowa zakładała dostawy 200 tys. ton miesięcznie do końca 2024 r.).

Droższa ropa z północy

Koncern nie ujawnił, ile kosztował go kontrakt z Brytyjczykami. Zakłada natomiast, że może on być potencjalnie punktem wyjścia do dalszej współpracy.

- Blokada Kanału Sueskiego i spowodowany nią incydent z tankowcem i statkiem LNG to wyraźne przypomnienie o kruchości globalnych łańcuchów dostaw - stwierdził w komentarzu dla money.pl Łukasz Kurman z DSV Air & Sea. - Tylko na wieść o zablokowaniu kanału przez kontenerowiec Ever Given pierwszego dnia ceny paliw na światowych giełdach wzrosły o ok. 6 proc. - zaznaczył.