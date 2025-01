Orlen prezentuje nową strategię. Giełda już reaguje

Strategiczne plany rozwoju

– Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Będziemy bezpieczni, konkurencyjni i nowocześni. Zainwestujemy w to nawet 380 mld zł. To największy program rozwojowy w historii polskiej energii. Wdrażamy strategię, która jest ambitna i odpowiedzialna. To nasze zobowiązanie wobec klientów, a więc również wszystkich Polaków. W naszej branży jest wiele do nadrobienia. To dekada ostatniej szansy dla obszaru energii, dlatego przyspieszamy – powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN podczas prezentacji strategii.