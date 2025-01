Orlen pokazuje strategiczny plan. Oto co ma się zmienić

Fejkiem atakują TV Republika. Zatrzymany ws. Owsiaka nie był nawet przesłuchany, a WP już "wie" co zeznał "Nie potwierdzam byśmy dysponowali takimi dowodami, z których by wynikało bezpośrednio, że osoba, która została zatrzymana, była motywowana przez kogokolwiek, zwłaszcza przez media ogólnopolskie, niepubliczne” - powiedział Niezalezna.pl prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Co ważne, mężczyzna zatrzymany wczoraj w związku z groźbami wobec Jerzego Owsiaka do porannych godzin nie był ani doprowadzony do prokuratury, ani tym bardziej przesłuchany. Nie przedstawił więc własnej wersji wydarzeń. Tymczasem portal Wirtualna Polska już kolportuje ordynarne fejki, w których przekonuje, iż mężczyzna został zainspirowany przez treści podawane w Telewizji Republika.