PAIH: Dziś w Baku Forum Biznesowe Polska-Azerbejdżan z udziałem kilkunastu firm

Jak wyjaśnia kierowniczka ZBH Baku Elnara Mammadova, Forum Biznesowe Polska-Azerbejdżan to oprócz spotkań na wysokim szczeblu szereg rozmów B2B z udziałem polskich i azerbejdżańskich przedsiębiorców. "Wierzymy, że to wydarzenie przyczyni się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Azerbejdżanem" - powiedziała Mammadova w rozmowie z ISBnews.