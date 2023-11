Pakt naftowy z Moskwą wciąż działa. Redukcje wydobycia ropy podtrzymane

Cena ropy osiągnęła najwyższy poziom od 2023 r. we wrześniu sięgając prawie 98 dol. za baryłkę Brent. Jednak od tego czasu kurs spadł do około 85 dol . za baryłkę w piątek.

Arabia Saudyjska, będąca faktycznym liderem OPEC, po raz pierwszy dokonała dobrowolnych cięć wydobycia w lipcu. Było to dodatkiem do szerokiego porozumienia ograniczającego dostawy, które zostało uzgodnione po raz pierwszy przez niektórych członków OPEC+ w kwietniu - pisze Reuters.

We wrześniu Saudowie zapowiedzieli, że przedłużą obniżki wydobycia do końca roku i będą co miesiąc weryfikować swoją decyzję. Decyzja OPEC+ z czerwca już ogranicza dostawy do 2024 r.