Państwowa spółka wypowiedziała pakt gwarancji. Zapewniał podwyżki

Pakiet gwarancji pracowniczych obowiązywał w PKP Cargo od ponad 10 lat. To się jednak zmieni. Trafi on do kosza, w imię poszukiwania oszczędności. Porozumienie gwarantowało pracującym m.in. gwarancję zatrudnienia czy podwyżkę wynagrodzenia w przypadku dobrego wyniku spółki.