Pepco od 6 maja zbiera zapisy na akcje. Znamy cenę

Szykuje się jeden z ciekawszych debiutów giełdowych. Już pod koniec maja do obrotu na GPW powinny trafić akcje Pepco Group - właściciela sieci sklepów o tej samej nazwie.

Zanim inwestorzy dostaną możliwość zakupu akcji na giełdzie, spółka wcześniej sprzedaje udziały w ramach oferty publicznej. Papiery wartościowe trafią nie tylko do dużych inwestorów i instytucji finansowych, ale też część pójdzie do inwestorów indywidualnych. Dla nich zapisy na akcje ruszają już w czwartek 6 maja i potrwają do 13 maja.