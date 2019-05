PERN: Wznowienie dostaw ropy z Rosji możliwe 9 czerwca 

"Jednocześnie strona rosyjska zobowiązała się, że do 1 lipca wszystkie trzy nitki rurociągu 'Przyjaźń' zostaną oczyszczone, co oznacza że do Polski nie trafi żadna dodatkowa partia zanieczyszczonej ropy. Zgodnie z ustaleniami z klientami, PERN będzie przekazywał w tym czasie do rafinerii surowiec o uzgodnionych normach jakościowych, nie przekraczających dopuszczalnych stężeń chlorków organicznych. Przyjęte rozwiązania oznaczają, że polski system przesyłowy w ciągu najbliższych pięciu miesięcy zostanie w pełni oczyszczony" - czytamy w komunikacie.