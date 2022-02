Pfizer zapowiada rekordowe wyniki. Zdradził, ile może zarobić na koronawirusie

Świat walczy z kolejną falą koronawirusa. Przedłużająca się pandemia dla większości firm oznacza problemy, ale nie dla Pfizera. Farmaceutyczny gigant, który nie tylko produkuje szczepionkę na COVID-19 , ale też zakontraktował do sprzedaży wielkie ilości leku, prognozuje rekordowe wyniki finansowe.

Przedstawiciele spółki ogłosili, że spodziewają się około 100 mld dolarów wpływów ze sprzedaży w całym 2022 roku . Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najlepszy rok w historii Pfizera. Nieco ponad połowę przychodów ma generować walka z koronawirusem.

Szczepionka i lek Pfizera

Pfizer przewiduje, że sama sprzedaż szczepionek na COVID-19 przyniesie firmie około 32 mld dolarów . Do tego około 22 mld dolarów ma zapewnić lek o nazwie Paxlovid , który w USA oraz Europie został oficjalnie dopuszczony do obrotu i ma być stosowany u pacjentów z objawami koronawirusa.

Zobacz także: Money. To się liczy

Szef farmaceutycznej spółki zapowiedział też dalszy rozwój technologiczny. Celem jest m.in. skrócenie czasu produkcji nowych szczepionek z trzech do dwóch miesięcy . Warto też przypomnieć, że pod koniec stycznia Pfizer rozpoczął badania kliniczne nad szczepionką, która jest skierowana konkretnie przeciwko wariantowi Omikron u dorosłych w wieku od 18 do 55 lat.

Pfizer i jego partner BioNTech chcą również przyspieszyć dopuszczenie ich szczepionki dla dzieci poniżej 5. roku życia . To ostatnia grupa wiekowa pozostała w USA, która nie kwalifikuje się do szczepień.

Biznes Pfizera

W środę cały biznes był wyceniany przez inwestorów na około 290 mld dolarów . To kwota o połowę większa niż rok temu. Jedna akcja kosztuje blisko 51,5 dolara.

Jak ma się to do planowanych wyników? Zapowiadany przez Pfizera skorygowany zysk na jedną akcję ma w 2022 roku wynieść od 6,35 do 6,55 dolarów.