PGE zidentyfikowała zasoby pozwalające na budowę ok.750 MW mocy fotowoltaiczych

"Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję lidera transformacji energetycznej inwestując w nieemisyjne źródła wytwórcze, do których zaliczamy przede wszystkim wiatraki na morzu i program rozwoju paneli fotowoltaicznych. W programie offshore jesteśmy obecnie na etapie wyboru partnera spośród podmiotów, które złożyły wiążące oferty zakupu udziałów, natomiast w przypadku programu PV nawiązaliśmy już współpracę z wiodącymi właścicielami gruntów w Polsce, wśród których znajdują się m.in. Polskie Koleje Państwowe i KGHM Polska Miedź. Już teraz, spośród terenów własnych i partnerów, zidentyfikowaliśmy zasoby pozwalające na wybudowanie mocy fotowoltaicznych na poziomie ok. 750 MW" - powiedział Baranowski, cytowany w komunikacie.

W planach PGE jest przygotowanie 30 projektów do udziału w aukcji do końca 2020 r. Spółka planuje pierwszy istotny przyrost słonecznych mocy w 2021 r.

PGE podała w komunikacie, że sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie rozpoczynają się prace uruchomieniowe poszczególnych instalacji bloku. Na przełomie 2019 i 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 92%. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2020 r.

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z grupy kapitałowej PGE, uruchomiła już postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule ,,pod klucz". Rozstrzygnięcie przetargu spodziewane jest na przełomie 2019/2020 r. Pozostałe prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem - uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknięto uzgodnienia z operatorem. Inwestycja przygotowywana jest do startu w aukcji mocy w 2019 r., co przekłada się na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji 1 stycznia 2024 r., podano także.