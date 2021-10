PGNiG chce dostarczyć Mołdawii jeszcze więcej gazu. Jest komentarz prezesa

W ubiegłym tygodniu mołdawski parlament zarządził stan wyjątkowy w branży energetycznej. Ma to związek z kryzysem gazowym, który wybuchł, gdy rządowe negocjacje w sprawie długoterminowego kontraktu gazowego z tradycyjnym dostawcą - Rosją - utknęły w martwym punkcie.

Rękę do Mołdawii wyciągnął polski państwowy gigant PGNiG. Najpierw poinformował, że we współpracy z Grupą ERU dostarczy do tego kraju milion metrów sześciennych gazu ziemnego. Następnie padły deklaracje dotyczące kolejnych dostaw.