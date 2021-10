Rosja bogaci się na kryzysie energetycznym. Wpływy z ropy i gazu przewyższą całe dochody Polski

Prognozy wysokości dochodów ogłosił niedawno analityk agencji Fitch Dmitrij Marinczenko. Według wyliczeń, do rosyjskiego budżetu wpłynie w tym roku około 125 mld dolarów ze sprzedaży ropy i gazu. W przeliczeniu na naszą walutę daje to około 494 mld zł. To o blisko 10 mld zł więcej niż wszystkie tegoroczne dochody polskiego budżetu.