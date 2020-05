PGNiG kupiło udziały w złożach w Norwegii. Prezes mówi o Baltic Pipe

PGNiG zwiększyło udziały w obszarze obejmującym złoże Gina Krog do 11,3 proc, a także wzbogaciło się o 11,92 proc. udziałów w nieeksploatowanym jeszcze złożu Alve Nord.

Boe (ang. barrel of oil equivalent) to jednostka energii otrzymana ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej. Jednostki tej używa się do określenia przybliżonych wartości energii, ponieważ różne gatunki ropy naftowej posiadają różną wartość opałową.