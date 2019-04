Pharmena przeniesie notowania z NewConnect na rynek główny GPW w piątek

"Przeniesienie na rynek podstawowy GPW to ważny krok w historii spółki . To konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju Pharmeny, która w moim odczuciu powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania akcjami spółki ze strony nowych inwestorów. Od zeszłego roku zdobyliśmy kilku nowych klientów, zarejestrowaliśmy w Europie cząsteczkę 1-MNA jako nową żywność, rozpoczęliśmy sprzedaż suplementu diety Menavitin Cardio, a także znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe. Nasze ambicje sięgają zdecydowanie dalej. W tym roku liczymy na rozwój sprzedaży suplementów diety. Globalny rynek suplementów charakteryzuje się dużym potencjałem, dlatego zamierzamy go w pełni wykorzystać" - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

Debiutowi na GPW będzie towarzyszyć dopuszczenie do obrotu 5 730 000 akcji serii A, 524 260 akcji serii B, 781 782 akcji serii C oraz 1 759 010 akcji serii D. Akcje tych serii są obecnie notowane na rynku NewConnect. Dopuszczonych do obrotu ma również zostać 8 795 052 praw poboru akcji serii E, a po zakończeniu oferty publicznej, akcje nowej emisji serii E w ilości do 2 638 516 i wynikające z nich prawa do akcji, podano także.