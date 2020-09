PIE/PFR: Sytuacja gospodarcza pogorszy się w ciągu 6 miesięcy wg 54% badanych

"Pod koniec sierpnia w porównaniu do polowy lipca opinie co do zmian sytuacji gospodarczej kraju są bardziej pesymistyczne. O 9 pkt proc. zmniejszył się odsetek osób spodziewających się poprawy sytuacji i jednocześnie o 6 pkt proc. wzrósł odsetek respondentów spodziewających się pogorszenia sytuacji" - czytamy w raporcie.

"Wyniki III fali badań nastrojów konsumenckich pokazują, że skutki pandemii stają się widoczne w sytuacji gospodarstw domowych. 35% badanych zgłosiło, że ich oszczędności się zmniejszyły, co może być związane z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, co przekłada się na niższe dochody. Jeżeli dołożymy do tego wyraźną zmianę w zakresie podejmowanych aktywności i znaczące ograniczenie w korzystaniu z usług w obszarach kultury, sportu, rozrywki czy handlu, to dostrzeżemy, że w nastrojach gospodarstw domowych odzwierciedlenie znajduje nie tyle samo pogorszenie sytuacji, ale obawa i ostrożność, z jakimi wchodzą w okres jesienny" - powiedział zastępca dyrektora w PIE Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie.