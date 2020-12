PIU: Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 13% r/r do 5,2 mld zł w I-III kw. 2020 r

"W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Polacy wydali na ubezpieczenia 46,5 mld zł. To prawie tyle samo, co przed rokiem. Nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej, a zakłady ubezpieczeń już na początku pandemii wprowadziły w życie rozwiązania skierowane do klientów dotkniętych finansowo skutkami pandemii" - powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.