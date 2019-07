Piwo Żywiec. Rekordy na piwie bezalkoholowym. Rynek pokochał drogie piwa

- Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację premiumizacji rynku piwa.– powiedział Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec. - Mając na uwadze coraz większą gotowość konsumentów do sięgania po jakościowe produkty oraz dalszy wzrost presji kosztowej, będziemy kontynuować przyjętą strategię budowania wartości - dodał.

Spółka ponownie zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa, tym razem o 4,2 proc., czyli coraz więcej sprzedaje sprzedaje piw droższych. To efekt "dalszego wzrostu udziału innowacji i marek premium w strukturze sprzedaży firmy" - podaje Żywiec.

W raporcie półrocznym wskazuje na wzrost przychodów z marek premium z trzech głównych marek: Żywca, Desperadosa i Heinekena. Największe powody do zadowolenia są jednak z dwucyfrowego wzrostu sprzedaży tzw. Strefy Zero, czyli grupy piw bezalkoholowych.

Przychody Grupy Żywiec wzrosły w drugim kwartale o 8,2 proc. do 1,12 mld zł. Zysk netto spadł o 24 proc. do 91,1 mln zł. Spółka żali się, że maj był dla niej słaby w porównaniu z ubiegłym rokiem. To dlaczego przychody rosły?