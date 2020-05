PKN Orlen nie przewiduje ograniczania przerobu ropy w II kwartale 2020

W I kwartale 2020 roku Grupa Orlen przerobiła 7,7 mln ton ropy, w porównaniu do 8,2 mln ton rok wcześniej, przy wykorzystaniu mocy przerobowych na poziomie 88%, wobec 95% rok temu. Z tego w Płocku wykorzystanie mocy spadło o 4 pkt proc. do 97%, na Litwie o 8 pkt proc. do 80%, a w Czechach o 10 pkt proc. do 76%.