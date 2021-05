PKO BP odrobił straty. Kto będzie nowym prezesem?

W ubiegłym tygodniu we wtorek PKO BP poinformował, że Zbigniew Jagiełło po 12 latach zrezygnował z funkcji prezesa. W reakcji na tę wiadomość kurs spółki na giełdzie spadł o ponad 7 proc.

- Co do PKO BP, to następcą zostanie człowiek, który jest w zarządzie, fachowiec, który nie jest związany z partią. Nie chcę jednak mówić o nazwiskach. I nie chodzi na pewno o jakieś wielkie zmiany - ten bank dobrze działa, jak sprawna maszyna - powiedział Kaczyński.