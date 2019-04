"Wczoraj złożyliśmy wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) o wpis do ewidencji PPK. Zależy nam, aby jak najszybciej przygotować firmy, które wybiorą nasze Towarzystwo, do wdrożenia i uruchomiania pracowniczych planów kapitałowych dla ich pracowników. Żeby maksymalnie uprościć proces podpisywania umów oraz rejestracji pracowników naszych klientów, oddajemy do dyspozycji dedykowany zespół PPK PKO TFI, szeroką sieć sprzedaży PKO Banku Polskiego, a dla firm, które wolą samodzielną obsługę, aplikację online iPPK" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie.